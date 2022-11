Comblain n’a plus de concurrent

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé samedi lors de la venue d’une équipe de Woluwe qui n’avait mordu la poussière qu’une fois cette saison mais qui n’a pas su mettre très longtemps les locaux en difficulté. Malgré les absences de Collard et Hounhanou dans la raquette, les Comblinois allaient effectivement d’emblée exploser la défense bruxelloise en claquant 25 points dans les deux premiers quarts. En claquant 9 des 11 premiers points de son équipe, Princen était d’emblée dans un grand soir offensif alors que Matisse et L’hoest lui emboîtaient le pas pour mettre les têtes locales sous l’eau. Avec 5 points de Darmont dès sa montée au jeu, la démonstration continuait avec un 50-32 déjà impressionnant au marquoir à la pause.

Mais c’était loin d’être fini car, de manière appliquée, les locaux allaient continuer dans la même dynamique en se faisant de plus en plus solides défensivement pour ne plus encaisser que 31 points lors d’un 2e acte maîtrisé permettant d’encore doubler l’écart. Car, à distance, Goémé venait appuyer Princen alors que Roland y allait aussi de ses paniers pour fixer les chiffres à 98-53, la barre symbolique des 100 points ne pouvant cette fois pas être franchie.

Anecdotique évidemment dans ce match au sommet qui a finalement été un cavalier solitaire de locaux en maîtrise totale et faisant désormais le vide autour d’eux. Une prestation léchée et solide pour un groupe qui propose un magnifique basket et qui est taillé pour continuer à enchaîner les victoires avec encore trois gros concurrents directs à jouer d’ici la fin de l’année… Mais sans pression après ce +40 facturé aux anciens deuxièmes de la division.

QT : 25-18, 25-14 (50-32), 24-13 (74-45), 24-8.

COMBLAIN: Malempré 2, Roland 11, Goeme 15, Princen 26, Rondoz 4, De Liamchine 3, Darmont 12, Matisse 16, L’hoest 9.