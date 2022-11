Au courage, Waremme ramène un joli point de Maaseik

En effet, Madsen légèrement blessé, c’est Schroeven qui a laissé son poste d’opposite à Abinet pour se placer à l’aile. Pas de quoi décontenancer les protégés du président Perin, qui empochent la première manche 23-25. La blessure de Lallemand, qui a ressenti une pointe à la cuisse dans le deuxième set, va quelque peu décontenancer son équipe, qui concède les deux manches suivantes 25-13 et 25-16.

Mais ce Waremme n’est plus tout à fait le même que les années précédentes. Et même menés durant une bonne partie de la quatrième manche, sans compter la blessure de Perin en fin de set, ils s’arrachent pour décrocher le tie-break. "Cette image de jusqu’au-boutisme, on l’a encore bien montrée, abonde Fred Servotte. Malgré les circonstances avec les blessés, les gars se sont rassemblés et ont tout donné pour aller chercher ce set."

Une cinquième manche finalement concédée 15-9 mais qu’importe, Waremme revient donc de son déplacement dans le Limbourg avec une unité, confirmant ainsi un début de saison plus que réussi. "C’est dommage de ne pas revenir avec la victoire car tout le monde y a cru. Mais je suis vraiment très fier de ce que les gars ont montré. C’est un point arraché avec une belle mentalité. Nos résultats ne sont pas le fruit du hasard. On travaille dans la continuité et la mentalité du groupe se renforce de jour en jour, souligne Fred Servotte, qui espère tout de même que cette rencontre ne va pas laisser trop de traces dans les rangs de ses joueurs. En effet, le point noir de cette rencontre, ce sont les différentes blessures de Lallemand, Perin et Madsen, soit mes trois ailiers. Ils n’ont pas encore eu l’occasion de passer chez le médecin. Si ce n’est pas grave, on en reverra certains rapidement. Par contre, si c’est plus grave, on pourrait devoir composer sans ailier pendant un petit temps…"

Des conditions loin d’être optimales une semaine avant de se rendre à Roulers.

Sets: 23-25, 25-13, 25-16, 23-25, 15-9.

GREENYARD MAASEIK: Treial, Reggers, Bartos, Vanker, Fornes, Protopsaltis, Ottevanger (L) ; Aloisi, Hetman.

WAREMME VOLLEY: Fafchamps, Lallemand, Schroeven, Vandooren, Cosemans, Abinet, Verstraete (L) ; Perin, Van Loon, Van Looveren, Cocchini, Madsen.