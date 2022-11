Maintenant, les choses ne seront pas simples en recevant une surprenante équipe de Tilff B, invitée surprise de la première partie du classement. Il faut dire que les Porais ont recruté malin en ralliant le géant Mike Bastings à leur cause. Venant rejoindre son frère, l’ancien pivot de Hannut change évidemment la donne même s’il manque encore un peu de constance. En plus de Remy, un des trois meilleurs marqueurs de la série et Piret en distribution, les Liégeois proposent donc une colonne vertébrale solide qu’il faudra réussir à contrôler.

Une mission dont la défense de Waremme peut s’acquitter à condition que, devant, la réussite soit aussi présente