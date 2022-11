Servotte: « Oui, un exploit est possible à Maaseik »

Depuis maintenant deux semaines, Waremme Volley surfe sur une impressionnante série de quatre succès de rang. Deux victoires en championnat et deux en Coupe de Belgique. Ce samedi soir, les Hesbignons se rendent à Maaseik plus sereins que jamais. « Après le marathon de rencontres, les joueurs ont surtout profité pour récupérer un peu », explique Fred Servotte, le coach waremmien. On aborde cette rencontre sans la moindre pression. Nous n’avons rien à perdre. »