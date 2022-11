Marc Segatto: « On le sait: Solières, c’est tout ou rien »

Pascal Bairamjan, de son côté, espère voir le bon visage de son équipe. "C’est vrai qu’on est un peu irrégulier, dit le coach de Solières. Je ne peux pas toujours l’expliquer mais, des fois, on a des circonstances atténuantes avec une pléiade de blessés, notamment. Dans l’ensemble, je pense qu’on mérite beaucoup plus de points. On a prouvé la semaine passée contre Acren qu’on savait agir et réagir en groupe. Il y a des moments où on développe du beau foot. Verlaine aussi montre du beau foot, mais ils sont plus et mieux payés que nous. Il y a tout dans cette équipe avec du physique, de l’organisation et des qualités. On sait que ce ne sera pas facile mais comme vous dites, on est capable de tout et aussi de créer une surprise dans cette série où tout est possible…"

Arbitre: David Bertholet.

SOLIÈRES: Espeel et Hanrez sont suspendus. Kabaya et Arenate reviennent de blessure.

VERLAINE: Temou (commotion), Tchamdjou (genou), Choukri (ischios) sont indisponibles. À noter que Verlaine a offiiciellement libéré Djibril Fransquet.