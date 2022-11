L’heure de la revanche a sonné pour les Fizois

Quelques mois après le test-match décisif à Verlaine en vue du tour final, Faimes et Fize se retrouvent à nouveau. Exit les entraîneurs et certains joueurs de chaque noyau, les deux clubs de l’arrondissement ont bien changé en l’espace d’une rencontre. Alan Grommen, par exemple, a fait le chemin entre Fize et Faimes afin de trouver du temps de jeu. Pour le jeune milieu de terrain de 22 ans, ces retrouvailles se feront sans le moindre esprit de revanche. "C’est vrai que j’ai une motivation supplémentaire pour ce dimanche car j’ai envie de montrer ce que je vaux. Maintenant, je suis parti en bons termes, je n’ai aucune haine envers quiconque."