Jimmy Cwynar, Julian Bisconti: un derby sur fond de retrouvailles

Julian Bisconti, Jimmy Cwynar, ce samedi, vous vous affrontez une nouvelle fois.

Julian Bisconti: Jimmy, je le connais depuis des années. Quand je jouais à Sprimont, il avait fait des tests et devait signer un contrat semi-pro. Au final, ça ne s’est pas fait mais j’ai gardé des contacts avec lui, notamment grâce au futsal.

Jimmy Cwynar: Je l’ai affronté des dizaines de fois en nationale. On s’entend bien et, à chaque fois, c’est un plaisir de discuter avec lui après les matchs.

Après des années en nationales, vous avez décidé de retourner en provinciale.

J.B.: Je voulais m’enlever du stress et plus trop ne prendre la tête. La saison dernière, je ne trouvais plus vraiment ma place à Mormont. Et puis, je suis devenu papa pour la troisième fois, ce qui me laissait très peu de temps pour plusieurs entraînements par semaine.

J.C.: Même si j’ai passé une excellente saison à Anvers (NDLR: à City Pirates), le projet de Hannut était exceptionnel. Je suis devenu papa pour la première fois et j’ai acheté une maison à dix grosses minutes du club.

Avec 970 minutes de temps de jeu pour Julian et 1177 minutes de temps de jeu pour Jimmy, vous avez tous les deux pris une place très importante dans votre équipe.

J.B.: Très souvent on me considère comme un leader mais je n’apprécie pas tellement ça (rires). Cette saison, on l’est un peu tous à Wanze/Bas-Oha. C’est vrai que je suis l’un des plus vieux avec Neerdael, Pessotto et Henrotte mais les jeunes joueurs du noyau m’impressionnent. Ils sont tous à l’écoute. Avec ce groupe, on peut aller très loin.

J.C.: Je joue beaucoup mais mon début de championnat n’est pas totalement réussi. Il est pas mal mais je suis capable de faire beaucoup mieux. Les premiers matchs, je me suis reposé sur mes acquis. J’ai pris un peu de poids et je me suis mis tout seul en difficulté. Heureusement, maintenant, ça va mieux ( sourire).

Julian, Wanze/Bas-Oha carbure cette saison. Quelle est la recette du succès ?

La force de notre équipe, c’est le collectif. La première saison où je suis arrivé à Mormont, on a livré une grosse saison parce que le groupe s’entendait à merveille. Ici, c’est la même chose. Il n’y a aucune embrouille dans l’équipe, c’est dingue.

Jimmy, votre saison est paradoxale: Hannut cartonne contre les cadors mais peine face aux autres équipes de la P1

Face à des formations qui évoluent avec un bloc défensif, on a des difficultés à s’en sortir. Il ne faut pas oublier qu’on a été réduit plusieurs fois à dix. Mais on est en train de remettre l’église au milieu du village. Les gens ne se rendent pas comptent mais c’est la guerre aux entraînements. On va prendre une autre dimension dans les prochaines semaines.

Enfin, on ne peut pas passer à côté de l’exercice, votre pronostic pour ce Hannut-Wanze/Bas-Oha ?

.B: Ce sera compliqué car Hannut joue très bien au football. Je vois bien une victoire 2-3 à l’arraché.

J.C.: On va s’imposer 2-0. Je vais essayer de contenir au maximum les assauts de Julian qui avait été très bon la dernière fois que je l’avais affronté.