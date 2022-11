Gustin: « La 1re place ? Oui on y pense »

Encore une belle affiche dans le haut du tableau où les écarts sont minimes et les changements de position fréquents. Jehay a ainsi la possibilité de passer en tête ce week-end (NDLR: à égalité de points avec Flémalle – qui compte un match de moins – s’il l’emporte). Mais pour cela il faudra vaincre Ferrières sur son terrain. "Un adversaire qui n’est pas là par hasard et qui s’appuie sur une défense solide, la meilleure de la série, fait remarquer Philippe Gustin. Notre adversaire semble dans le dur pour l’instant en raison de plusieurs absences mais je connais Philippe Caserini. Son équipe ne va rien nous laisser comme espace et ce sera à nous de trouver l’ouverture via une phase arrêtée ou une reconversion bien menée." Le T1 ferrusien le confirme: son noyau est en souffrance. "Je n’aurai que treize ou quatorze garçons dont deux gardiens pour affronter Jehay mais nous nourrirons tout de même l’espoir de renouer avec la victoire, annonce Casé. L’objectif est de faire le gros dos jusqu’à la trêve afin de démarrer la dernière ligne droite sans avoir concédé trop d’écart avec nos adversaires." Dont fera peut-être partie Jehay qui réalise un championnat de toute beauté. "Notre classement reflète les progrès de l’équipe qui monte clairement en puissance et qui gagne en confiance chaque dimanche un peu plus", complète le T1 jehaytois qui dispose de la ligne offensive la plus prolifique de la série. Ce Ferrières-Jehay verra donc la meilleure défense et la meilleure attaque s’affronter. Avec un changement en tête du classement demain à 16h15 ? "Comme nous sommes joueurs, oui, la 1re place on y pense", ponctue Philippe Gustin.