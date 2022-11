Comblain devra être malin

Les Bruxellois viendront donc pour remettre tout le monde sur un pied d’égalité. "Et cet adversaire a les moyens de faire très mal", nous confiait un Ludovic Humblet qui ne se gênait pas pour dire: "J’ai vraiment été impressionné en visionnant cet adversaire. Une très belle équipe, complète et intense. De toute manière, on ne peut pas être dans les premiers postes de cette division sans avoir un gros effectif. Maintenant, ce groupe s’entraîne énormément et cela va être un vrai challenge."

De quoi susciter une certaine excitation générale même si, pour la première fois, on sent un peu moins de sérénité dans un groupe qui a eu de mauvaises nouvelles cette semaine. "Collard est évidemment toujours out, tout comme Hounhanou avec qui nous ne prendrons pas de risque. Dans la foulée, Matisse vient e se faire retirer 4 dents de sagesse, a dû rater des entraînements et on ne sait pas dans quel état il sera. Enfin, Darmont souffre d’une infection au coude et a aussi dû être préservé."

Mais l’homme sera évidemment de la partie car, sinon, cela commence à faire juste et, surtout, léger. "On s’adaptera ! J’ai la chance d’avoir un noyau de très grande qualité. Chacun est capable de reprendre le rôle et le temps de jeu de l’autre. Maintenant, il va falloir se montrer intelligents dans la gestion de la rencontre. Que ce soit de la fatigue mais, surtout, des fautes où il faudra un peu se ménager pour ne pas risquer des soucis", reconnaissait le coach.

Un véritable match au sommet avec, évidemment, une salle qui pourrait faire la différence et un peu surprendre des visiteurs habitués aux grands terrains. En cas de victoire, Comblain ferait une très grosse opération… et encore un peu plus le ménage autour de lui…