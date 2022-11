"S’il y a un moment pour battre l’Étoile, c’est évidemment à domicile car, aller gagner dans la salle des Argilières est toujours plus complexe", nous confiait un coach qui sait de quoi il parle, lui qui a défendu les couleurs du club Jupillois.

Alternant les visages, le club de la Cité Brassicole débarquera dans une meilleure situation au classement mais toujours avec des inquiétudes au niveau de la qualité de son jeu. Face à cette équipe très expérimentée, Servais (qui a défendu les couleurs de l’Étoile) et ses coéquipiers ont clairement une carte à jouer s’ils arrivent à enflammer la rencontre. "C’est le moment de montrer notre valeur et de confirmer notre dernière sortie, continue Deblond. C’est l’instant qui va permettre de savoir si notre discussion de la semaine dernière a été le détonateur d’une réaction éphémère ou du lancement de notre saison. On doit maintenir ce degré d’implication, de rigueur défensive et de collectif pour aller chercher un nouveau succès."

Et même s’il est maintenant acquis qu’on ne verra plus Rousseaux sous la vareuse villersoise, le reste de l’effectif sera présent. "On a assez d’armes à tous les postes, ce n’est clairement pas la question. Le point crucial sera la mentalité. On a vu la voie à suivre, aux joueurs de décider s’ils veulent continuer à l’emprunter pour quitter le fond du classement", conclut un coach dont le discours est assez similaire à celui de son homologue jupillois. "Les joueurs ont les cartes en main pour se faire mal défensivement et travailler en équipe devant. On alterne les visages et les attitudes depuis le début de la saison mais la victoire de la semaine dernière était impérative pour rester devant la zone orange. Maintenant, ce serait bien de confirmer en déplacement pour ne pas constamment être sous la menace d’un retour des équipes de bas de classement."