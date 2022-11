Waremme sur sa lancée à Meux?

En déplacement, puisque la rencontre a été déplacée chez les Meutis, la rencontre face aux Namurois doit permettre à Waremme de poursuivre sur sa lancée.

Arbitre : Julien Gabriel, assisté de Thomas Bourguignon et Koffi Ziggar.

WAREMME : Lemire, Angiulli, Dichiara, Lapierre, Saint-Mard, Merchie, Lucania, Rihon, Laruelle, Gueye, Charef, Sumbu, Etienne, Deflandre, Bourard, Julin. A noter que Senakuku et Dachelet ne joueront plus à Waremme. Le jeune Lannoy est blessé et Cheriet suspendu. Charef et Dichiara sont de retour dans la sélection, Murcia purge sont dernier match de suspension.