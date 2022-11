Strée - Thisnes, où quand l’élève affronte pour la première fois le maître

Pierre Longueville et Franck Walo sont décidément des personnages à part du milieu footballistique. Les deux hommes s’apprécient, sont devenus amis après de nombreuses années passées ensemble mais vont s’affronter pour la première fois de leur carrière. Pour préfacer ce Strée - Thisnes, qui sent bon le choc de la P3 entre le leader et son dauphin, les deux hommes nous ont reçus à Hannut, chez le caviste "Aux Sens Larges" pour parler du passé, du présent… et du futur.