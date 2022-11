Scalais: « Waremme pas favori ! »

Il sait de quoi il parle, lui, l’attaquant reconverti en défenseur central qui sera donc chargé de contrer la force de frappe amaytoise dont Amanaki fait partie même si le joueur de 32 ans, arrivé des Pays-Bas cet été, n’est pas un buteur. "Non, mon rôle c’est d’amener le danger devant le but adverse. Je trouve d’ailleurs davantage de plaisir à délivrer une passe décisive plutôt que d’inscrire un but." Gageons toutefois que s’il inscrit le but victorieux demain, l’ailier mosan savourera cette action décisive à sa juste valeur. Mais nous n’en sommes pas encore là. La rencontre doit encore être jouée et elle s’annonce particulièrement indécise. "Ce n’est pas parce que nous sommes deux places plus haut au classement que notre adversaire que nous partons favoris, déclare Benoit Scalais. Mais on se sent bien, on s’est bien entraîné et on aimerait atteindre le plus rapidement possible l’objectif que notre entraîneur nous a fixés avant la trêve à savoir atteindre les vingt points." Un capital qu’Amay aura plus de mal à atteindre mais sait-on jamais dès lors que les hommes de Grégory Dufer sont capables de faire plier les meilleurs comme Momalle et Braives. "L’espoir de tous ceux qui, comme moi, aiment le foot c’est de gagner le dimanche. Donc rien n’est impossible", ponctue Mounir Amanaki.