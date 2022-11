Le Hutois Leslie Bamona a fait trembler Bruges

Leslie Bamona, le Patro, où vous évoluez depuis le début de la saison en Nationale 1, a fait trembler le grand Bruges mercredi. Un souvenir fou, on imagine, pour vous qui avez, en outre, signé un gros match ?

Oui, c’est, jusqu’ici, le plus beau moment de ma carrière. Je n’avais jamais joué contre une équipe de D1 en Coupe de Belgique. Avec Heist, j’avais affronté une fois Lokeren, une autre fois l’Union St-Gilloise, mais ces deux équipes évoluaient alors en D2. En face, j’avais Denis Odoï, un joueur bourré d’expérience. Je suis quand même passé quelques fois hein (rires), mais ce ne fut pas facile. Je n’ai pas de regret: j’ai donné tout ce que j’ai pu.

En fin de match, c’était 0-0 et vous vous êtes créé une grosse occasion alors qu’il ne restait que quelques minutes.

Oui, j’ai reçu une balle en profondeur et j’ai frappé sur Mignolet qui l’a sortie. Il restait alors peu de temps en effet. Si c’est 1-0 à ce moment, je pense qu’on passe et on réalise l’exploit. Cela aurait alors été le but le plus important de ma carrière. Mais, voilà, c’est dieu qui donne et il en a décidé ainsi. On a eu une plus grosse occasion encore à la 93e. Oui, on a des regrets. On est passé à côté de quelque chose… On a fait douter Bruges, on l’a bien senti, même dans le jeu.

Mais les prolongations vont ont été fatales…

On encaisse deux buts alors qu’on n’était même pas cuit physiquement. On était fatigué, oui, mais ça allait encore. Bruges l’a joué à l’expérience sur la fin des prolongations.

Avec un grand Noah Lang…

C’est celui qui m’a le plus impressionné, dans sa capacité à couper les lignes notamment. Il surgit de nulle part et fait à chaque fois la différence. Il a tout en fait…

Une anecdote spéciale après le match ?

Raphaël Onyediaka était près de moi à la fin et je lui ai demandé son maillot. Mais il n’a pas compris ma demande car je ne parle que le français et lui l’anglais (rireds). Mais, après quelques gestes pour se faire comprendre, on s’est capté et il m’a donné sa tunique. J’en ai fait quoi ? Je l’ai donné à mon petit frère Willy. Ce sera un beau souvenir dans sa chambre.

En championnat, le Patro a bien commencé avec cette belle troisième place actuelle. Content ?

Oui, on livre un bon début de saison avec ce classement. Allez, on aurait peut-être pu avoir trois points de plus. On vise clairement la montée et le club compte d’ailleurs demander la licence. Personnellement, j’ai marqué 5 buts et signé 6 assists en 12 matchs. Donc, je suis content aussi même si je veux et peux encore faire mieux.

Alors, Stijn Stijnen, votre coach, est-il aussi fou que ce qu’on raconte ?

(rires) Disons qu’il a beaucoup d’énergie sur le banc, mais il nous la transmet et cela fait un bien fou. Il donne tout et nous demande de faire pareil. Avec lui, par exemple, je dois me battre sur chaque ballon et ça fait du coup de moi un joueur plus complet, je crois.

Les quatre premiers de Nationale 1 montent en D1B en fin de championnat. À presque 30 ans, vous pourriez donc enfin découvrir le foot professionnel…

Ce serait grand et beau même si on n’y est pas encore. Mais j’ai encore un contrat d’un avec une option pour une saison en plus.