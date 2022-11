Huy crée un bel exploit et se relance à la conquête du top 8

Dès l’entame de la rencontre, on sent qu’un déclic s’est peut-être produit pour les locaux. Sur un contre, les attaquants se trouvent à l’aide de belles combinaisons et Martin Deval conclut parfaitement l’action (6e). "C’est probablement le but de notre saison " souriait d’ailleurs Benoit Baseil. La suite ? Une grosse défense hutoise qui résiste bien aux multiples actions du Vivier, un Louis de Cock impérial en ce vendredi d’Armistice et une supériorité numérique après deux cartons jaunes d’un joueur visiteur vont permettre aux Mosans de doubler la mise à la quarantième minute, toujours sur un contre et toujours via Martin Deval. Et le but encaissé juste avant le coup de sifflet final n’influencera aucunement la joie des Hutois, qui se relancent complètement dans le championnat. "Nous sommes à cinq points du Top 8 et il reste deux rencontres, mathématiquement, c’est donc encore possible. Si par miracle on peut arracher un miracle au Parc, alors nous pouvons se mettre à rêver, termine un Benoit Baseil aux anges. "

Carte rouge : Baets (38e, deuxième jaune).

Buts: Deval (1-0, 2-0, 6, 40e).

HUY: Destexhe, Reynders, Rycken, Radoux, Gevers, Pirlot, Deval, Reynders, De Sauvage, Dechesne, Chavanne, Bertrand, De Cock.