Dès les premières minutes, les locaux allaient se montrer incroyablement en réussite avec trois bombes mais, surtout, une attaque transperçant la défense verte sur presque chaque action. À l’inverse, Hannut ne connectait rien et se retrouvait avec un terrible 25-5 au marquoir. Et rien ne s’arrangeait puisque si Materne rentrait 7 points dans le 2e quart, personne ne le suivait et la défense hesbignonne continuait à prendre l’eau avec un terrible 46-14 à la pause. Mis à part minimiser l’addition finale, rien n’était évidemment à espérer d’une seconde période qui se soldait sur un 44-38 plus digne.

HANUUT: De Liamchine 0, Bielen 10, Materne 9, Bisschop 7, Declercq 2, Goffin 11, Dibenedetto 7, Lambert 4, Humblet 2.