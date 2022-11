Hamoir veut créer l’exploit à Tubize

Tubize-Hamoir, c’est le choc entre deux équipes, on le sait, qui jouent le haut du panier. On aurait aimé, secrètement, que cette rencontre soit encore plus décisive avec, qui sait ?, un choc un cran plus haut au classement pour le match retour. "Je pense qu’à ce moment-là, Tubize aura pris un virage décisif dans la suite de sa saison et jouera le titre, assure Raphaël Miceli. Oui, selon moi, cette équipe sera championne. Comme nous, elle a mal commencé la saison. Mais dans un championnat à 34 journées, c’est moins décisif que par le passé. D’ailleurs, ce sera une de seules équipes de la série à demander la licence en fin de saison. Mais ne croyez pas qu’on va se laisser faire et y aller en victime consentante. Si on veut gagner, il faudra être dans une très grande forme alors qu’eux devront être dans une forme moyenne. Cette équipe est plus forte que nous, mais pas cinq fois non plus. On doit en être conscient et tout donner pour ne pas avoir de regrets. Alors, oui, l’exploit sera possible…" Ce serait superbe pour tout le foot régional.