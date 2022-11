Bizimana: « On ne doit pas s’emballer »

Leader incontestable et incontesté de la D2 ACFF, Warnant base son jeu avant tout sur un groupe solide et un bloc compact. Face à Rebecq, outsider en amont de la saison mais en difficulté depuis le début de championnat, les hommes de Stéphane Jaspart vont devoir faire attention. Les Brabançons marquent en effet vite et bien. Pourtant, du côté de la Dreye, les Rebecquois vont faire face à une fameuse muraille. À domicile, Warnant n’a plus encaissé depuis plus de 461 minutes. Pour Aladin Bizimana, ce n’est pas une surprise. Le gardien warnantois est en réalité une excellente trouvaille pour les Verts et le prouve depuis une saison et demie déjà. "C’est une statistique intéressante, que je ne connaissais pas. Je regarde plutôt tout ce qui est global, comme le nombre de clean-sheet sur la saison. Je me sens bien pour le moment mais sans prétention, je ne suis pas étonné. Avec Roger Raymackers, mon préparateur physique, nous récoltons le fruit d’un long travail."