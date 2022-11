Bartholomè et Reciputi en vieux amis

Robin Bartholomè, Loïc Reciputi, comment voyez-vous cette rencontre entre deux équipes aux antipodes au classement ?

R.B. : nous, on ne doit rien lâcher mais on a encore pas mal de défections. On doit prendre ce match comme une finale et arracher un maximum de points.

L.R.: Il faudra se méfier, ce sont toujours des matchs-piège comme contre Seraing. On s’est fait avoir en étant mené 0-3. Il faudra être concentré à 100%. C’est une équipe qui n’est pas bien pour le moment mais qui a des qualités.

Qu’est-ce qui va faire la différence selon vous dans cette rencontre ?

R.B.. : on doit rester compact. C’est au mental qu’on va gagner.

L.R.: la concentration va être clé. Si on joue notre jeu, on doit être confiant. Mais la clé, c’est nous qui l’avons.

Ce match sent-il le derby pour vous ?

R.B. : non, c’est un match comme tous les autres. C’est pas un derby comme un Verlaine-Stockay.

L.R.: je n’ai pas vraiment senti de différence. On va aborder ce match avec sérieux et envie, comme tous les autres.

Vous vous êtes connus au Standard et à Visé chez les jeunes jadis. Quelle image conservez-vous de l’autre ?

R.B.. : c’est un battant, un "casse-couilles" (rires). Il est dur dans les duels. C’était déjà comme ça jeune. Il aimait "rentrer dans le lard".

L.R.: dans mes souvenirs, c’était un joueur qui ne lâchait rien. Un back droit hargneux.

Robin, comment expliquez-vous cette irrégularité qui frappe le football de Solières capable du meilleur comme du pire ?

R.B. : je n’ai pas la réponse à cette question. Des fois, on comprend, des fois pas.

Loïc, Verlaine est moins bien pour le moment. Que se passe-t-il ?

L.R.: on a fait un bon début de saison. Les adversaires du début étaient moins costauds. Ces derniers temps, on a du mal à rentrer dans nos matchs. Mais on doit se battre sur chaque ballon.

Qui, selon vous, est favori de cette rencontre: Solières qui joue chez lui et reste sur un beau succès ou Verlaine qui est devant au classement ?

R.B. : Verlaine mais on peut faire la surprise.

L.R.: le classement ne veut rien dire. Seule l’envie va être importante.

Un prono pour finir ?

R.B.: 2-1 avec des buts de Crahay. Y a que lui qui peut marquer chez nous (rires).

L.R.: si on rentre bien dans la rencontre, je vais dire 1-2 avec des buts de Gosselain et Jamar.