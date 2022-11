Avec Thomas et Watelet, les locales allaient ensuite passer la vitesse supérieure offensivement. Jouant de manière intelligente, perdant moins de ballons et mettant la balle dans la raquette, Waremme prenait les choses en main et restait au contact avant la pause: 28-30. Et le combat continuait après le passage aux vestiaires avec François et Craninx en évidence pour pouvoir encore revendiquer la victoire à la 30: 42-46.

Malheureusement, en plus de la cinquième faute de Craninx, la fatigue était clairement présente dans les jambes pour encore contenir l’agressivité de visiteuses finissant par faire le break sur deux bombes et quelques transitions.

Waremme, lanterne rouge

Une septième défaite qui n’arrange évidemment pas la position des Wananas, toujours dernière avec une seule victoire au compteur, lors de la première journée de championnat comme Haneffe. Et si les promus de Cointe ne font actuellement pas mieux, il va maintenant falloir jouer très serré.

En effet, lors des prochaines semaines, toutes les équipes du fond de classement vont se rencontrer. Haut-Pré, Herve-Battice et le Haut-Pré auront donc l’occasion de faire le break… ou Waremme de relancer sa machine pour tenter de se sauver. Les premiers tournants de la saison arrivent en décembre pour le groupe de Jérôme Louwette, au repos ce week-end avant de jouer Spa, hors de portée, puis ce seront des matchs à 6 points.

QT: 10-14, 18-16 (28-30), 14-16 (42-46), 11-18.

WAREMME: Thomas 10, Bastin 3, Craninx 7, Watelet 15, François 10, Markowicz 8.