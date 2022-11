Vyle-Tharoul célèbre la fin d’une très belle année de Condrusien

La clôture du Challenge condrusien a également été l’occasion de mettre à l’honneur le président Gaetano Falzone qui avait fait un pas de côté suite à la maladie de sa femme. "Il est désormais de retour parmi nous " se félicitait Manu Huet.

Après les différents remerciements sont venus les couronnements de chacune des différentes catégories, que ce soit sur les petites ou les longues distances. Au niveau des petites distances, dans la catégorie senior dames, c’est Rebecca Dubois qui grimpe sur la première marche du podium. "Les dernières années, j’étais abonnée à la troisième place. Cette année, j’ai réussi à faire des bons classements, ce qui m’a permis de terminer première. Mon nouvel objectif, pour l’année prochaine, est de m’inscrire sur la longue distance" dit-elle. Chez les messieurs, le vainqueur de cette saison est Yannick Martin. "C’est la première fois que je participe à ce Challenge, c’était donc une découverte de A à Z pour moi. Au-delà du nombre de courses à faire, c’est très motivant de participer à ce genre de challenge " avançait-il.

Pour les grandes distances, la première à terminer sur la première marche du podium dans la catégorie senior dames est Manon Lambotte. "L’année passée, j’ai fini deuxième derrière une coéquipière de mon club Seraing Athlétique. Cette année, du fait qu’elle soit blessée entre autres, il y avait moins de concurrence. La saison s’est bien passée de façon générale et j’ai su progresser au fur et à mesure des courses, même si je ne les ai pas toutes faites, car il y avait beaucoup de vallonnées. Maintenant que les challenges sont terminés, je vais me tourner vers les cross."

Chez les hommes, c’est Gaultier Purper qui s’impose tout juste devant Pierre Didier. "Je suis vraiment content d’avoir réussi à gagner cette saison du condrusien malgré la concurrence qu’il y avait. À force d’entraînements et de sacrifices, disons-le clairement, l’objectif est clairement atteint. J’ai hâte de continuer à progresser et à me fixer de nouveaux objectifs. D’ailleurs, pour la saison prochaine, pourquoi pas me lancer dans les semi-marathons ?" ponctuait le vainqueur.