Waremme: Lannoy blessé

Waremme va devoir se passer de Lannoy. "Il souffre d’une déchirure de 2 cm", peste Henri Verjans. Par contre, Dichiarra est de retour alors que Murcia est toujours suspendu. Par ailleurs, les dirigeants de la RAS Jodoigne n’ont pas traîné à trouver un successeur à Jérôme Terwagne. Ils ont opté pour un duo composé de Steve Dessart et Lorenzo Luciana. Les deux hommes arrivent de Waremme.

Hamoir: noyau complet

Tout va bien à Hamoir où, pour aller à Tubize, Raphaël Miceli pourra compter sur son noyau au complet.

Verlaine: +3 face à Seraing

On vous en avait parlé dès lundi soir: Verlaine allait sans doute récupérer les trois perdus le 30 octobre dernier dans le cadre d’un match face à Seraing B (2-3). En cause, essentiellement, la présence, sur la feuille, de Mahamadou Dembele, un défenseur français de 23 ans, qui avait été affilié en dehors des délais. Le comité sportif de l’ACFF vient de trancher: il a donné tort à Seraing et lui a infligé un score de 0-5 forfait car le contrat du joueur en question n’était effectivement pas valable pour la D2 ACFF. Verlaine récupère donc trois points sur tapis vert. Mais Seraing a déjà annoncé qu’il irait en appel. Par ailleurs, l’ACFF ne s’est pas prononcée concernant cette fameuse règle des 50% de joueurs formés que n’aurait pas respecté Seraing. Verlaine a en effet introduit cette plainte spécifique par mail. Or, cela n’est pas la procédure habituelle. Les Taureaux devront donc recommencer la chose. Ce qui pourrait être utile en cas où l’appel de Seraing est gagnant. À noter que Temou et Gosselain souffrent d’une commotion, alors que Mievis est blessé.

Stockay: plusieurs absents

Niankou et Custinne sont malades, alors que Jurdan et Sternon sont toujours blessés. "Pannier a, en plus, une entorse et Özer doit passer une radio pour son poignet", déplore Manu Valoir.

Warnant: Piette suspendu

Pour recevoir Rebecq, Stéphane Jaspart ne pourra pas compter sur son solide défenseur, Rodrigue Piette, suspendu. Miezal et Crespin sont toujours blessés.

Solières: Kabeya enfin de retour

Quelques jours après avoir renoué avec la victoire face à Acren, Solières sera privé de Bryan Hanrez et Noah Epseel face à Verlaine. "Deux grosses tuiles mais les remplaçants feront le job, j’en suis certain", pointe le T2. À noter que Lokando, Arenate et Kabeya, le buteur maison, effectuent leur retour.

D3 ACFF

Huy: six absents

Pollina (3/5) est toujours suspendu, tout comme Picchietti et Czagiel. Fabrice Pantot, Loyaerts et Boussard sont toujours blessés.

Provinciale 1

Faimes: Renson blessé

Pas de chance pour Faimes, puisque Benjamin Renson s’est blessé au ménisque. "Marino ne sera pas présent ce week-end car il est suspendu", précise Bertrand Marler.

Geer: deux malades

Après deux revers de rang, Geer doit se reprendre ce dimanche contre Sprimont B. "Messina et Vascco sont malades et n’ont pas assisté à l’entraînement de ce mardi", commente Nicolas Henkinet qui n’a pas le moindre suspendu. Il est désormais acquis que Jacques Breels, le président, se retirera avant la fin de l’année. "Un nouvel homme va donc devoir être choisi, dit ce dernier. D’aucuns ont avancé que Maxime Bauduin allait lui succéder, mais il n’est pas le seul candidat. On va donc analyser tout ça sereinement. Par ailleurs, il faut préciser que notre club cherche des forces vives dans plusieurs postes en termes de gestion…"

Wanze/Bas-Oha: deux suspendus

Wanze/Bas-Oha se déplacera à Hannut sans Maxence Hubeaux (suspendu) et Noah Tombal (blessé) . "Je suis également toujours blessé, explique Jean-Yves Mercenier qui note cependant deux bonnes nouvelles. Mateo Rasquin a pu reprendre les entraînements. Dylan Gislon a pu reprendre la course."

Fize: deux arrêts

Pour le derby face à Faimes, Eyckmans est out. Reuter est rentré de vacances. Par ailleurs, les deux avants Largo Fissette et Jordan Mayanga ont décidé d’arrêter le football cette saison.

Hannut: Henrot reste

Non, Stefano Henrot ne quitte pas Hannut. "Ce que j’ai lu chez vos confrères est complètement faux, je reste au club", assure-t-il. A noter que Pasteeles est blessé.