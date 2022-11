Hannut va devoir la jouer malin à Esneux

Maintenant, si les Hesbignon ont les armes pour aller s’imposer dans la salle Liégeoise, Michel Bisschop n’est pas certain que le "plan" sera appliqué. "Tout le monde sait que le point crucial sera la gestion du tempo ! Si on veut courir et prendre des shoots rapides comme les locaux, nous n’aurons aucune chance. Il faut donc jouer de manière intelligente. Ralentir le jeu, faire travailler l’adversaire et utiliser notre jeu intérieur. Le plan est clair et, si nous l’appliquons, cela devrait passer. Maintenant, entre la théorie et la réalité, il y a toujours de la marge. On a eu un premier entraînement compliqué cette semaine mais tout le monde devrait être présent au match. Je le répète, nous avons les armes pour gagner, à nous de bien les utiliser."

Avant cette rencontre, les deux équipes affichent le même bilan de 3 revers avec, comme différence, que les Hesbignons ont remporté 5 duels contre seulement 4 pour des Liégeois dont la puissance de feu extérieure pourrait faire très mal si Humblet, Goffin et autre Bisschop ne sont pas attentifs.