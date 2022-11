N’ayez crainte, c’est tout à fait normal étant donné la largesse du groupe de Patrick Bonomi, certains joueurs sont contraints de devoir prendre part à une tournante où chacun se voit porter le maillot de la seconde équipe chère au président Heusicom. "Il est clair que je préfère évoluer en P3, commente l’attaquant. D’ailleurs, j’aimerais y rester à 100%, mais je comprends tout à fait le fait de devoir transvaser d’un noyau à l’autre. Aujourd’hui, c’était mon tour. Cela ne me pose pas trop de problème. Excepté celui de ne pas jouer un cran plus haut. " Cela ne lui empêche pas de faire le bonheur de Michaël Tombal et les siens en plantant, ne serait-ce que le week-end dernier, un but. "Je n’ai pas eu beaucoup de ballons, c’est la partie plus difficile d’un numéro 9. Malgré tout, j’ai pu contribuer comme je pouvais au travail de l’équipe. J’aurais préféré une victoire, c’est évident, mais on se contentera de ce score malheureusement…"

Cette justesse dans la dernière fut l’élément manquant de trois points qui devaient tomber dans leur camp. "Quand on ne reçoit pas les bons ballons en tant que buteur de l’équipe, il est difficile de pouvoir prétendre plus. Il faut également retenir que l’on gagne ensemble et que l’on perd ensemble."

Formé à Lensois, puis parti à Oleye sous les ordres de David Robin, c’est dans son club de toujours qu’il a décidé de revenir porter les couleurs après des divergences de point vue avec le remplacement de son ancien entraîneur. "Le courant ne passait pas entre nous. J’ai pris la décision de changer d’air, ou plutôt de retrouver celui qui me manquait."

Efficace face à Engis avec seulement deux frappes décochées, Alexandre Landrin a pu, à sa manière, apporter son expérience.