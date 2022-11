Wanze poursuit sa belle série

Ainsi, encaissant vingt points dans le premier quart, les troupes de Tom Content auraient pu être mises en difficulté. Mais, d’entrée, Raboz claquait onze points dans le premier quart alors que R.Paulus allait, lui, en aligner dix pour faire encore mieux.

Les paniers pleuvaient de toutes parts pour tout de même faire la course en tête. Et si les 53 points plantés à la pause démontraient encore tout le potentiel offensif de De Liamchine et ses coéquipiers, c’est en défense que les Mosans faisaient la différence avec douze points seulement encaissés dans le deuxième quart. Scénario encore meilleur dans le dernier quart avec seulement neuf unités concédées.

Offensivement, on retiendra la seconde période de R.Paulus qui y remettra une couche avec douze points pour finir meilleur marqueur du match juste devant un De Liamchine également régulier. Bref, même avec les absences et une cible de plus en plus grosse dans le dos, les Sucriers ont répondu présent avant de se rendre, dimanche, dans la salle de Verlaine pour un derby qu’il ne faudra pas prendre de haut.

Dans les autres rencontres de la série, carton plein pour nos équipes. Ainsi, le Mailleux Comblain a réussi à renouer avec la victoire, 83-88, dans le gros match le voyant aller à Flémalle. Grosse victoire aussi en bas de classement pour des Verlainois qui sont allés s’imposer 72-75 dans la salle d’Aywaille pour décrocher une troisième victoire leur permettant de faire le break avec le fond de classement.

QT : 25-20, 28-12 (53-32), 20-19 (73-51), 17-9.

WANZE : Goosens 10, Paulus R 22, Paulus N 9, Raboz 12, De Liamchine 19, Oudenne 5, Saive 4, Lhonnay 7.