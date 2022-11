Officiel: Verlaine récupère bien les trois points face à Seraing B

On vous en avait parlé dès lundi soir: Verlaine allait sans doute récupérer les trois perdus le 30 octobre dernier dans le cadre d’un match face à Seraing B (2-3). En cause, essentiellement, la présence, sur la feuille, de Mahamadou Dembele, un défenseur français de 23 ans, qui avait été affilié en dehors des délais. Le comité sportif de l’ACFF vient de trancher: il a donné tort à Seraing et lui a infligé un score de 0-5 forfait car le contrat du joueur en question n’était effectivement pas valable pour la D2 ACFF. Verlaine récupère donc trois points sur tapis vert. Mais Seraing a déjà annoncé qu’il irait en appel. Par ailleurs, l’ACFF ne s’est pas prononcée concernant cette fameuse règle des 50% de joueurs formés que n’aurait pas respecté Seraing. Verlaine a en effet introduit cette plainte spécifique par mail. Or, cela n’est pas la procédure habituelle. Les Taureaux devront donc recommencer la chose. Ce qui pourrait être utile en cas où l’appel de Seraing est gagnant. Cela pourrait aussi être utile… pour les autres clubs.