Le RBC Haneffe peut-il vraiment faire mieux ?

Dimanche, les Templiers de Renaud Leclercqs ont concédé une nouvelle défaite. Et sur le chemin du retour, nous avons été interpellés par l’état d’esprit du coach hesbignon. Souvent exigeant, fin dans son analyse et trouvant à la fois des pistes de travail et de satisfaction, il avait, cette fois, de la lassitude, pour ne pas dire de la tristesse dans la voix. « Les conditions de travail sont compliquées, on le sait. Avec les blessures de trois de nos cadres, tout l’équilibre de ce groupe que nous avions construit est mis à mal. Maintenant, ce qui est vraiment difficile à vivre pour moi, c’est qu’on ne voit pas les choses avancer. Alors oui, le chantier est important, nous le savions. Il est même peut-être encore plus monumental au regard de notre composition actuelle. Mais nous pourrions tous vivre de meilleurs moments que ceux actuels. On ne parle pas ici de résultats mais d’attitude. Il y a des combats à mener dans différents aspects du jeu et de la personnalité des joueurs, c’est le jeu et la raison d’être d’un coach. Mais, de semaine en semaine, on ne voit pas des choses qui semblaient acquises se répéter. Les vieux démons et les vieilles habitudes reviennent ! Quand je dirige ma P4, on perd mais ils tentent de s’adapter, de changer les choses ; je ne ressens pas cela avec mon groupe. Dès l’échauffement, il n’y a pas de punch et, dans l’intention il semble y avoir une division d’écart avec l’adversaire. »