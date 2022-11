Le rallye-sprint villersois annulé suite au drame du Condroz  ©- 

Il indique que la décision est motivée par la nécessité de réfléchir à l’évaluation et l’amélioration des mesures de sécurité en matière de compétition sportive automobile et ce, suite aux événements dramatiques survenus dimanche lors du raye du Condroz. Il évoque aussi un risque de rencontrer certains opposants à pareilles manifestations sportives.

Le directeur de course du Rallye-Sprint Villersois Joseph Jadot se dit comprendre la décision prise par le bourgmestre "Nous avons discuté de façon tout à fait sympathique, et nous avons compris que c’était une décision logique. Villers n’est pas très loin de Moha, et on se doute que beaucoup de gens sont encore très touchés par ce qui s’est passé. L’enterrement des deux jeunes malheureux se déroule aussi samedi a aussi pesé dans la balance bien que les parents de Margaux n’étaient pas opposé à la tenue de l’épreuve. Le bourgmestre doit assurer un rôle d’intérêt public et il me semble que c’est ce qu’il a fait, d’autant plus lorsque l’on voit le battage médiatique qui est appliqué au rallye depuis dimanche, qui ne fait pas que du bien à la discipline."

Le Bourgmestre remercie d’ailleurs les organisateurs pour l’esprit constructif dont ils ont fait preuve lors de la rencontre qui a précédé la prise de l’arrêté.