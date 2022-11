Fissette et Mayanga arrêtent à Fize, Henrot fait pareil à Hannut

La chute des feuilles rime, souvent, avec la chute des joueurs. Ainsi, trois nouveaux départs sont à signaler. Du côté de Fize, les deux avants Largo Fissette et Jordan Mayanga ont décidé d’arrêter le football cette saison. En manque de temps de jeu, on ne les reverra plus sous les couleurs villersoises cette saison. Pareil à Hannut où Stefano Henrot a annoncé son arrêt cette saison. Le médian pourrait changer d’avis et revenir si Hannut venait à changer de coach.