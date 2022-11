RBC Alleur E 81-Rebond Neuville 40

Dans la salle d’un ténor de la série, Neuville avait cette fois assez de joueurs pour monter sur le terrain via la présence de trois joueurs nés en 2005 et 2006. Mais toujours impossible de revendiquer quoi que ce soit. Pourtant, pour souligner le positif, dans les premiers et troisièmes quarts, le groupe a réussi à faire jeu égal avec les locaux, explosant dans les autres quarts. À noter le coaching de Rorive à la place de Jean-Luc Masson.

QT : 17-11, 31-10 (48-21), 12-10 (60-31), 21-9.

ALLEUR : Devolder 11, Vanstraelen 0, Bauduin 4, Napolitano 6, Clerinx 7, Vanderheyden 2, Rorive 10.

BC Hannut D 68-BC Belleflamme F 57

Face à des Liégeois ne comptant qu’une victoire, les Hesbignons n’ont pas raté l’occasion de faire monter leur compteur à 3. Pourtant, à la pause, les troupes d’Arnaud Munten étaient dans le dur avec un marquoir affichant 29-36. Mais la défense allait se faire imperméable en n’encaissant plus que 21 points alors que, devant, Zekhnini puis les 3 bombes consécutives d’Arnaud Munten faisaient la différence.

QT : 16-21, 13-15 (29-36), 21-12 (50-48), 18-9.

HANNUT : Jouili 8, Plomteux 0 L, Debled 3, Munten Au 0, Perez 7, Plomteux 1, Zekhnini 16, Munten Ar 13, Decenne 2, Fewster 12, Munten M 6.

Série B

RBC Visé C 90-Giants Braives B 46

Face à une équipe qui ne comptait curieusement que 2 victoires, les Braivois ont été surclassés. Directement muselés offensivement, les troupes de Vincent Lhoist allaient pourtant avoir le bon goûte de bien finir cette rencontre compliquée en équilibrant le dernier quart avec un bon Joassin.

QT : 17-8, 28-17 (45-25), 26-6 (71-31), 19-15.

BRAIVES : Mouillard 0, Joassin 16, Canion 4, Brauers 4, Pauly 4, Vandermolen 8, Tourneur 0, Curinckx 4, Dumont 4.

BC Hannut C 41-Vaillante Jupille C 92

Pas de suspense dans cette rencontre à sens unique avec des locaux muselés. Quatre points seulement inscrits dans le premier quart, 19 à la pause, les Hesbignons arrivaient à éviter de prendre les 100 points via un dernier quart plus équilibré.

QT: 4-28, 15-28 (19-56), 9-19 (28-65), 13-17.

HANNUT : Mucyo 2, In’t Groen 5, Lefevre 5, Plainevaux 14, Huart 4, Badet 4, Delvaux 2, Materne 2, Michotte 3.

Série D

Etoile Jupille B 81-ABC Waremme D 44

Dans la petite salle de cette équipe qui joue les premiers rôles, les Wawas n’ont pas eu droit de citer. En effectif limité, le groupe a tenté de réduire la casse dans une 2e période plus équilibrée (33-25).

QT : 20-8, 28-11 (48-19), 14-9 (62-28), 19-16.

WAREMME : Rorive 0, Thirion 14, Godart 8, Cornet 7, Collin 7, Hasard 3, Van Keirsbilck 4.

4A Aywaille B 68-Union Huy C 34

Dans l’antre d’une formation sur le podium, l’Union Huy s’est encore bien défendue défensivement. Par contre, au niveau offensif, les Moans ne tenaient la cadence que 10 minutes.

QT : 16-13, 23-5 (39-18), 14-8 (53-26), 15-8.

HUY : Lemaitre 3, Roba 6, Cremers 3, Langlois 2, Gaspart 5, Halut 2, Bolly 6, Pirard 0, Mallegol 1, Vandenbossche 2, Vanhees 2.