Football - P3A : Quentin Perez, une victoire à l’individuelle

Et pour cette rencontre particulière, le conseiller sportif du club a effectué plusieurs choix gagnants. Mais son plus grand coup de poker réussi reste quand même le marquage individuel de Perez sur Murtezi ainsi que celui de Meiresonne sur Mertens. Les deux attaquants de Strée n’ont pas su se trouver comme d’habitude et tout le mérite en revient principalement au défenseur central de 25 ans. "Vu l’ensemble de la rencontre, la victoire est méritée. Ils ont eu une grosse occasion en première mi-temps mais nous avons dominé le reste de la partie. C’est une victoire de groupe, nous nous sommes montrés solides dans tous les secteurs de jeu. Personnellement, je suis content de ma prestation. Mais Meiresonne, à seulement 22 ans, s’est montré monstrueux. Il a privé Mertens de liberté et ne lui a laissé aucune chance du début à la fin."

Juste derrière les deux leaders du championnat au classement, Vyle-Tharoul peut être fier de son bilan à domicile face aux deux géants: quatre points sur six ! Deux résultats qui prouvent que les Condrusiens sont dans le coup. "C’est dommage d’avoir perdu des points contre Warnant B et Racour car on aurait pu être à la hauteur de Strée et de Thisnes, regrette l’arrière central. Après, la saison est encore longue. L’objectif est le Top 5 mais si on peut aller chercher plus haut, pourquoi pas… (sourire)."

Le gros du calendrier passé, les Vylois vont pouvoir, petit à petit, essayer de gratter des unités aux deux premiers tout en s’assurant un matelas confortable derrière eux. Mais les résultats sont là et à aucun moment, les joueurs ni le staff n’ont douté malgré les deux mauvaises prestations de rang.