Macé invaincu avec Hamoir

Il prend donc une grande importance dans la série des matchs sans défaite. Soit neuf au total pour le club et huit pour lui vu qu’il n’a pas participé au premier des matchs sans défaite. En effet, Sylvain Macé n’a seulement été qualifié qu’en début de championnat. "C’est vrai que dans la tête, je me sens toujours comme un petit jeune même si les lendemains de match sont plus durs, explique l’intéressé. J’ai toujours envie de courir et je prends toujours autant de plaisir à jouer. De toute façon, ce n’est pas dans mon habitude de me plaindre et ici, à Hamoir, le coach met tout pour que le collectif prône. Donc, je n’aime pas trop parler de moi…"

Il n’empêche que le petit Sylvain Macé a encore régalé tous les spectateurs présents dimanche en bordure du Néblon. Tout profit pour Hamoir.