Lionel Dock a retardé l’échéance comme il a pu

Évidemment, la frustration primait dans son chef à la fin de la rencontre. "Comment est-il possible que Meiresonne puisse finir la rencontre alors qu’il a commis 55 fautes sur l’ensemble de la rencontre. Serge (NDLR: Mertens) s’est fait casser, sa réaction est humaine. Je suis frustré car la manière dont j’encaisse le but est ridicule. Je repousse le tir car il vient trop vite, je suis à l’aveugle et ça atterrit sur le genou du mec. Après, il y avait une théorie en amont de la rencontre où Franck Walo avait bien demandé de ne pas concéder de phases arrêtées. Visiblement, ça n’a pas été respecté."

La tension à l’issue du match dissipée, l’ancien joueur d’Ouffet réussissait à s’autoanalyser. Tout le monde a pu l’observer, le Stratois du match, c’est bien lui. "Je pense en effet faire ma rencontre. Je plonge bien sur le penalty de Bonanno et j’effectue un difficile arrêt en première période. "

Et si la première défaite de la saison fait mal, Strée aura besoin d’un Lionel Dock en grande forme pour repartir du bond pied face à Thisnes dans le choc du championnat prévu ce dimanche.