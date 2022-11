Jogging - Challenge hesbignon : Enzo Noël remporte la dernière à Braives

La saison sur route du Hesbignon terminée, ce sera l’heure de la Cross Cup pour le désormais Hannutois. "J’ai fait les deux premières courses de la Cross Cup les deux dernières semaines. Ici, c’était ma sortie longue distance de la semaine. Habitant Hannut, je suis venu en courant jusqu’ici, donc 8 kilomètres, et puis j’ai enchaîné avec la course des 10."

Du côté de la petite course, c’est un jeune espoir du cross qui remporte la première place: Wout Debroyer. "C’était pour moi une course un peu atypique parce que je suis normalement habitué à faire du cross. Malheureusement, je lutte contre les blessures depuis deux ans, donc j’essaie de faire des entraînements alternatifs, pour ne pas me blesser. La course s’est tout de même bien passée, je me sentais frais pour les premiers kilomètres. Dans la deuxième côte, j’ai accéléré un peu, ce qui m’a permis d’avoir une avance sur les autres. Avance que j’ai gardé. Le reste de la saison ? Je vais essayer de faire des cross pour essayer de retrouver mon ancien niveau !"

À la 12e place vient se positionner Vincent Pollet qui, avec Kalid Lamchachti, a participé aux 16 courses du Challenge hesbignon. Et ce n’est pas tout: en plus de du Hesbignon, ils ont participé aux quatre autres challenges de jogging dans la région, réalisant ainsi un "Grand Chelem". "Ici, à Braives, le niveau était vraiment très relevé et il y avait de très bons joggeurs mais comme c’était la dernière course, j’étais plus venu pour terminer le Challenge avec deux amis. Le parcours était costaud mais très roulant en même temps."

Le coureur de Jog’in Attitude en profite pour revenir sur sa saison. "Le Challenge hesbignon, c’est un très beau challenge. J’étais cette année sur la petite distance mais il y a vraiment du très bon niveau, que ce soit des plus âgés comme des très jeunes. C’est une fierté pour moi d’avoir fait les 16 courses avec Kalid, c’était un petit objectif ! En plus, au final, il y a un très beau podium qui sera 100% pour notre team Jog’in Attitude avec Kenneth (NDLR: Limpitshi), Kalid et moi-même. " Podium qui sera mis à l’honneur, comme les autres, lors de la soirée de clôture le 19 novembre à Fallais.