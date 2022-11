Diego Bairamjan, la belle trouvaille de Solières

Une première apparition en championnat qui n’a pas eu le don de stresser le gardien de but. "J’ai été mis au courant 1h30 avant le match que je débutais mais je n’ai pas paniqué, j’étais prêt, explique le Soliérois. Je savais qu’il existait un schéma de jeu dans lequel Maxime Crahay débutait en pointe et ou je le suppléais entre les perches. Je m’y étais préparé. Et puis, j’ai tout de suite été mis en confiance par mes coéquipiers."