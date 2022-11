Xhoris aurait mérité mieux

Depuis plusieurs semaines, les Nandrinois manquent de réussite. Parfois dominateurs, ils ne parviennent pas à engranger les points. Cette fois-ci, la roue a tourné en leur faveur. "Ce dimanche, ça nous sourit. On va dire que Xhoris a eu plus de possibilités que nous mais que nous avons su marquer quand il fallait " se satisfaisait Pierre Sougnez. Une joie qui contrastait avec la soupe à la grimace xhorisienne. "L’issue aurait dû être différente mais quand on ne sait pas marquer il faut éviter de prendre des buts stupides derrière" soufflait Michael Lèbe.