Verlaine dépose réclamation contre Seraing B qui pourrait perdre tous ses points

L’affaire va faire du bruit bien au-delà de l’arrondissement de Huy-Waremme car elle concerne plusieurs clubs de D2 ACFF. Elle fera l’objet d’une plainte déposée par Verlaine devant le Comité Sportif de l’ACFF mercredi. Objet du litige: la rencontre opposant Verlaine à Seraing B datant du 30 octobre. On s’en souvient: Seraing B avait alors gagné la rencontre 2-3, surprenant quelque peu les Taureaux sur leurs terres. Mais, d’après Verlaine, il semble que plusieurs irrégularités aient été commises par les Serésiens. Sur la feuille de match ce jour-là, le nom de Mahamadou Dembele, un défenseur français de 23 ans, est apparu en rouge, précisant qu’il n’était pas repris sur la liste de base déposée par le club serésien en début de saison et que ce dernier ne respectait pas les conditions de qualification valant pour les équipes B cette saison. Un joueur qui, selon Verlaine, a, en outre, été affilié au-delà du 31 août. "Oui, on a porté réclamation, confirme Laurent Wera, le C.Q. J’ai comparé les joueurs alignés ce jour-là avec la liste de départ et il apparaît, selon moi, que dix joueurs sur les quinze n’ont pas été formés au club. On est donc en dessous des 50% imposés par l’ACFF dans son article B4.119. On veut juste faire appliquer le règlement et gagner la rencontre sur un score de forfait…"