Une victoire aux forceps pour Amay contre Pelt

Avec Frans Rischette

Démarrant avec une équipe totalement différente avec d’entrée de jeu le Luxembourgeois Frans Rischette aux côtés de Khaldi comme point d’ancrage, avec Philouze en demi-centre, reconstituant ainsi le trio qui officie en équipe universitaire pour l’UCL, versant aussi Brialmont sur l’aile, Herbillon avait opté pour une nouvelle mise en place qui, si elle ne portait pas de suite ses fruits (4-4, 10) allait se montrer payante par deux buts consécutifs de Philouze (8-5, 15) mais aussi par un Saghir au taquet. Malgré tout, cela n’allait pas empêcher les Limbourgeois de revenir par Nils avec seulement un but de retard sur les Mosans à la pause (11-10).

Modifiant sa défense avec Brialmont en individuelle, les Mosans reprenaient un léger viatique d’entrée (15-12, 36e) mais Pelt ne lâchait rien et passait même devant (17-18, 41e). La rencontre devenait de plus en plus électrique autant sur le terrain que sur les gradins pour, in fine voir Amay reprendre le dessus dans les dernières minutes et signer une victoire qui les relance pour les play-off.

Arbitres: Mirisola – Houbrechts.

Évolution du score (par 10'): 4-4, 8-7, 11-10, 17-17, 25-23, 31-28.

HC AMAY: gardiens: Saghir (45') Debroux (15') et Pucci ; Brialmont (2') 4, Agnello 0, Destexhe 4, De Cecco 0, Khaldi (2') 5, Mollate (2x2') 4, Philouze 3, Rischette 4, Tilman 4, Tilliere 0, Vieira 3, Thirion 0, Tzenoff 0.

SPORTING PELT: gardiens: Ulenaers (60') et Smets ; Desloover 0, D’Hont (2x2') 1, Van Mierloo (2x2') 2, Van Hout 0, Bleyen (2') 6, Valkenburgh 0, Lambrecht 3, Smets K. 2, Lehaen 0, Stolleman (2') 6, Gelissen 0, Thys 0, Deekens 8.