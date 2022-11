Car si Strée s’est montré dangereux les sept premières minutes de la rencontre, obligeant la défense vyloise à dégager en catastrophe, le reste de la rencontre a vu un leader en difficulté, souvent deuxième au duel et incapable de construire proprement, obligeant la plupart du temps Palluotto et Benzaktit à courir pour pas grand-chose. Et si ce dernier aurait pu hériter d’un éventuel penalty, c’est surtout son portier Dock qui fait le travail. Après 20 minutes de jeu, sur un coup franc de Debens, puis surtout après une grosse demi-heure de jeu. Bonanno part seul au goal, A.Carlozzi le fauche (en dehors du rectangle ?) et l’arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. Mais malgré les nombreuses protestations, rien n’y fait, le penalty est accordé. La victime de la faute prend ses responsabilités mais se heurte au portier stratois qui détourne la frappe d’un superbe arrêt.

La pression monte dans le rectangle de Vyle et à l’heure de jeu, la délivrance intervient sur phase arrêtée, comme un symbole. Debens frappe en force un coup franc, Dock détourne à nouveau la frappe mais la défense de Strée ne réagit pas et Pessotto arrive, du genou, à pousser le cuir au fond. S’en suit une maîtrise tactique de Vyle-Tharoul, conscient de l’importance d’une victoire contre le leader. Ce dernier, de son côté, va sombrer dans l’énervement, à tort et à raison par variante et l’exclusion de Mertens à dix minutes du terme en est tout le symbole. En fin de compte, les troupes de Pierre Genard ont tout simplement prouvé qu’elles avaient le niveau que pour faire vibrer le haut du classement pour un bon moment.

Arbitre : Serge Delube.

Cartes jaunes : A.Carlozzi, Bonanno, Hotton, Dupont.

Carte rouge : Walo (68e, directe), Mertens (79e, deuxième jaune).

But : Pessotto (1-0, 65e).

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels, Dupont, Meiresonne, Bonanno (77e Martin), Luca (76e Keita), Maclot, Perez, Boccar (46e Marloye), Pessotto, Debens.

STREE : Dock, A.Carlozzi, Guilmet, Benzaktit, Palluotto, R.Carlozzi (46e Pasquiers), Feyenklahsen, Izzi (82e Jashanica), Hotton, F.Niedt, Mertens.