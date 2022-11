Tom Rensonnet et Loïc Dumont décrochent le titre national en RC4

" Dans l’ensemble, ce rallye est plutôt positif, explique Loïc Dumont. On a eu un bon rythme sur l’ensemble de l’épreuve, surtout le samedi. On a attaqué d’entrée de jeu et on a su mettre Gilles Pyck derrière, c’était notre objectif principal. Nous lui avons mis un gros coup dans Ombret-Strée en lui prenant 18 secondes d’un coup, il m’a confié juste après qu’il ne comprenait pas comment il a pu perdre autant de temps dans le chrono. Ensuite, on a continué à mettre la pression, et il est sorti dans la SS8." La voie était royale pour les équipiers, avec six scratchs contre un sur la journée.

Le dimanche, la donne était différente. "On est partis en pluie et ce n’était pas le choix optimal, Gilles en a profité pour prendre quatre scratchs. J’ai dû remotiver Tom qui subissait un peu la matinée mais on a répliqué dans la cinquième du jour. Au total, on prend neuf scratchs alors que Pyck en a pris seulement sept. Sa sortie a évidemment fait nos affaires. Ça nous permet aussi de nous rapprocher de lui avant Spa. C’est tout bénef pour nous parce qu’ici, Gilles avait plus d’expérience, il pouvait clairement nous battre et nous distancer au championnat. À ce stade, il n’a plus que six unités d’avance, si on prend en compte le résultat et les scratchs. "

Objectif JBRC à Spa

Le temps de souffler et de débriefer le week-end, les yeux de l’ensemble des équipes CRT et du RACB National team se tournent vers le Spa Rally. Là-bas, le duo aura l’avantage du terrain face à Gilles Pyck, d’autant que le Néerlandophone n’y a jamais posé les roues. Une bonne occasion donc pour les deux comparses de tenter de doubler la mise. "C’était l’objectif principal qu’on nous a donné en début de saison, sinon, notre aventure avec le RNT s’arrêtait là, continue le copilote. Maintenant, je pense qu’avec le titre RC4 en poche, si on échoue tout proche du but après avoir lutté jusqu’au bout, je serais étonné si on saute, surtout si on prend en compte la convalescence de Tom après son accident du Rallye de Wallonie. Il faudra surtout ne pas faire d’erreur et gérer la pression. Si Tom avait tendance à fort se remettre en question dans les moments bas en début de saison, je le trouve nettement plus serein aujourd’hui, entre autres grâce aux FIA Motorsport Games, où on a dû courir contre le niveau international "

La seule chose qu’il leur reste à espérer, c’est qu’un autre concurrent s’engagera en Junior, sinon les points distribués seront divisés par deux. Il faudra aussi décompter le moins bon résultat de chacun. Difficile donc d’émettre les hypothèses tant les scénarios sont nombreux. Réponse finale après des calculs savants au dernier TRC.