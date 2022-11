Segatto: « Warnant n’a pas été cinq fois plus fort que nous »

Conscient que parfois, Warnant avait eu chaud, Stéphane Jaspart relativisait. "Oui, on a souffert mais l’important, dans ces cas-là, c’est de tenir, de faire le gros dos et de faire mal quand on peut, dit le Jas. Oui, mon équipe est celle-là, à mon image finalement. C’est de nouveau un superbe succès, surtout vu la saison passée. Ok, on reste en tête. Mais n’oubliez jamais qu’on n’est nulle part dans cette saison. Il reste tellement de matchs. Là, on prend des points, du plaisir et on ne se pose pas de question. L’essentiel est d’avancer calmement sans se prendre la tête, comme on aime le faire…"