P2A - Judikaël Dorval (Braives) : "Je me suis montré"

À Huy B dimanche, Jofray Hella a fait le choix de sélectionner Dorval au but et de renvoyer Graczyk sur le banc. "J’ai estimé que Roman avait besoin de souffler", confiait le coach sans en dire plus. Mais les chiffres, eux, sont révélateurs de la fébrilité défensive hesbignonne ces dernières semaines. En six rencontres, Braives a encaissé quinze buts dont trois face à Clavier, Verlaine et Amay, et quatre contre Xhoris. Et comme le récent bilan comptable (NDLR: 1/9) était insuffisant, le moment était propice au changement. "Le coach m’a dit jeudi que je devais bien dormir la nuit de samedi à dimanche parce que j’allais débuter face à Huy, confie Judikaël Dorval. Et j’ai bien dormi car mes coéquipiers m’ont bien soutenu me disant notamment que je n’avais qu’à prester comme à l’entraînement et ça se passerait bien."