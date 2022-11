Oleye écarte WBO B et fait à nouveau la bonne opération

Il est bon d’être supporter d’Oleye ces dernières semaines. Accrochées à leur tour final pour le moment, les troupes de Jean-François Nossin ont réussi à battre avec leurs armes des jeunes mosans peut-être encore trop tendres pour ce genre de combat physique. "Ce dimanche , la mission n’était pas de jouer au football car à ce niveau-là, Wanze/Bas-Oha B est trop fort, mais bien de mettre le pied et de gagner un maximum de duels. J’avais vraiment peur de cette équipe mais finalement, mes gars ont fait preuve de caractère et la victoire n’en est que plus logique."