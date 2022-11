Neuf mois plus tard, Matteo Raia retrouve les terrains de Nationale

Après une reprise de la course il y a deux mois, le joueur de 23 ans a pu revenir à l’entraînement il y a quatre bonnes semaines, le temps pour lui de reprendre un peu de rythme avec l’équipe B du club avant d’être de nouveau lancé dans le grand bain par Manu Papalino à la mi-temps du match à Durbuy. "Évidemment, je suis très heureux car les médecins me disaient que je ne pourrais pas reprendre le sport en 2022. Et j’ai quelques mois d’avance. J’espère simplement maintenant pouvoir enchaîner les matchs sans douleur car cela fait quelques années que je les traîne, insiste Matteo Raia. Je sais que je ne suis pas encore à 100%, mais je suis sur la bonne voie pour retrouver le niveau qui était le mien avant. " Et quand on sait ce que l’ancien Soliérois a déjà montré sur les pelouses de notre région, Huy se dote d’un fameux atout supplémentaire dans sa main.