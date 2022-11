Marchin puissance douze contre Xhoris B

"Nous sommes incapables de gérer le match pour repartir avec un point, peste André Gaziaux. Ce qui m’énerve c’est que j’ai un top groupe qui veut bien faire et on est récompensé comme cela. Mais je ne suis pas déçu, c’est certain." "Même si on doit marquer un but en plus en première période, je retiendrai uniquement c’est trois points et cette belle opération, résume Michaël Jourdan. De plus, j’ai pu donner du temps de jeu à deux U19 qui me l’ont bien rendu. On peut en être fier."

Buts: Andreini (0-1, 15e), Laruelle (1-1, 25e), Fléron (2-1, 50e), Delmay (2-2, 80e) et Dasilva-Sa (3-2, 90e).

Clavier B 2 – Templiers-Nandrin B 5

Les Clavinois ratent de peu l’exploit. "On a réussi à les faire douter, note Sébastien Collard. Ça, il faut le retenir. Puis, on peut retrouver beaucoup de positifs dans cette défaite. Le match nul aurait pu être là, mais on se contentera de notre volonté." "Ça nous le savons et devons faire avec. Malgré tout, nous devons tuer le match beaucoup plus tôt", glisse Julien Lannoy.

Buts: Lierneux M. (1-0, 27e), Reynckens (1-1, 31e), Van Laeken (1-2, 36e), Delmelle (2-2, 60e), Sauvage (2-3, 2-4 et 2-5, 86e, 87e et 92e).

Fraiture F.C. 7 – Modave 3

Alors que le score était de 3-3 après 75 minutes. Les Fraiturois décident de mettre la deuxième vitesse et explosent en fin de rencontre face à des Modaviens peu en confiance.

Buts: Dodeigne (0-1 et 3-3, 12e et 39e), Jacquerie (3-2, 29e).

Marchin 12 – Xhoris B 1

"Comme souvent, nous jouons correctement le début de rencontre et puis nous voulons faire plus que ce que nous savons faire et encaissons, résume Denis Philippart. On leur donne des occasions et nous nous portons trop vite vers l’avant, créant des espaces en défense où les Marchinois se font un plaisir de s’y infiltrer."

Antoine Thomas, n’a que très peu à dire après un tel score. "Un respect des consignes à la lettre nous permet d’assurer derrière, commente l’entraîneur marchinois. Nous n’avons pas pris cette rencontre à la légère et c’est là qu’est une de nos forces: chaque adversaire est Templiers et nous nous donnerons toujours pour les trois points."

Buts: Gielen (1-0, 6-0, 7-0 et 10-0, 19e, 37e, 43e et 70e), Tiberkanine (2-0, 4-0, 5-0 et 9-0, 23e, 31e, 35e et 57e), Del Conte (3-0 et 8-0, 29e et 50e), Mongelluzzi D. (11-0, 81e) et Reclaire (12-0, 84e).

Anthisnes 3 Remouchamps 1

"Nous avons aligné la finition à la bonne circulation de balle, sourit Alex Liebens. Nous marquons sur des phases construites. Lorsqu’on voit sur le terrain que mes joueurs se battent les uns pour les autres, je ne peux que me satisfaire de cela."

Buts: Claessens M. (1-0, 13e), Gaspard M. (2-1, 33e) et Hendrix (3-1, 70e).

Poulseur 1 Fraiture Sp. B 2

"Nous apprenons de match en match et cela s’est ressenti aujourd’hui, note Pierre Dedry. Le métier est en train de rentrer."

Buts: Albanese D. (0-1, 25e), Dethier (0-2, 76e).