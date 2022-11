La réaction attendue des Villersois

Et, comme toujours dans une situation difficile, c’est en défense que Bremer et ses coéquipiers ont réussi à atteindre cet objectif. Avec une démonstration en la matière même puisque les Villersois n’encaissaient que 6 points dans le premier quart, un record cette saison. Offensivement, les Servais veillaient au grain pour faire 6-13 mais ce n’était évidemment pas suffisant. Alors, avec Lussadissu entrant dans la danse, les Villersois haussaient encore le ton dans le 2e quart avec, enfin, 25 points claqués et une défense toujours impériale pour regagner les vestiaires sur un magnifique 17-38.

Évidemment, on savait que les locaux n’allaient rien lâcher et il fallait tenir bon. Maintenant, même avec un mental mis à rude épreuve, dans un match de ce style, on ne laisse pas filer 21 unités d’avance. Et même si les Verviétois réglaient à leur tour la mire pour, cette fois, inscrire 39 points au 2e acte, les troupes de Damien Deblond ne lâchaient pas. Avec un jeu intérieur ultra-dominant, Villers restait aux commandes, faisait encore grandir son avance pour décrocher une victoire et, parfaire son avérage car on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.

Pouvant pleinement imposer son physique, Bremer concluait positivement la rencontre comme Rappe et tout un groupe visiblement soulager de mettre fin à la spirale négative dans laquelle il était. Au soir de cette 8e journée, il ne reste donc plus qu’une seule équipe à la dernière place Liège Atlas avec une seule victoire. Devant, les Villersois reviennent sur Welkenraedt et Bellaire pour la lutte pour éviter la 2e place descendante. La victoire était donc clairement impérative en ce dimanche.

QT : 6-13, 11-25 (17-38), 14-19 (31-57), 25-21.

WELKENRAEDT: Mond 7, Van Wissen 3, Leemans 3, Fyon 3, Hensen 4, Delhez 17, Delrez 17, Touette 2.

VILLERS : Rappe 8, Krala 3, Vercruysse 5, Vercauteren 7, Bremer 21, Lussadissu 14, Servais 10, Aldeghi 4, N Servais 6.