La Clavinoise arrache un partage mérité

Pourtant, l’entame de match est quelque peu décevante. Au gré des minutes, ce sont les Orange qui vont finalement prendre le jeu à leur compte. Une domination qui va se traduire de manière un peu rocambolesque dans les chiffres. Quentin Humblet tente un tir lointain. Le portier clavinois, Gielen, appréhende mal la trajectoire et le rebond du ballon et doit s’avouer vaincu. Cueillis à froid et trop passifs, les locaux ne parviennent pas à remporter des duels pourtant précieux dans ce genre de rencontres. Excepté une demi-volée, le portier ouffetois n’a d’ailleurs rien à faire en première période. Ses coéquipiers vont, quant à eux, continuer de se signaler. Merlina tente par deux fois sa chance, sans réussite.

Au retour des vestiaires, la physionomie est totalement différente. Les Clavinois sont sur tous les ballons tandis que Dalla Costa et consorts mettent plusieurs minutes à retrouver leurs marques. Trop tard néanmoins pour empêcher le but de Pirnay, parfaitement placé en seconde zone. La Clavinoise continue de dominer mais va se faire punir en contre. Guillaume Humblet, hors jeu de quelques centimètres, file vers le but. Sa frappe heurte le poteau avant de revenir dans les pieds de Desmaré qui est arrêté fautivement dans la surface. Quentin Humblet se charge de la conversion. Auteur d’un doublé, le défenseur latéral sera finalement coupable d’une faute évitable à quelques instants de la fin. Sur le coup franc qui suit, Ouffet se dégage difficilement avant que le cuir n’arrive chez Delhaise. Le numéro 4 local n’en demandait pas tant et envoyait une frappe puissante synonyme de partage mérité dans le plafond du but ouffetois.

Arbitre: Claude Clermont.

Cartes jaunes: Demarteau, Duchesne, Delhaise, Q.Humblet, Bomersomme, Gielen, Masuy.

Buts: Humblet (0-1, 6e), Pirnay (1-1, 49e), Humblet (1-2 sur pen, 80e), Delhaise (2-2, 90e).

LA CLAVINOISE: Gielen, Manzambi, Jadin, Delhaise, Gerday, Wagemans, Pirnay, Frère, Mousny (68e Duchesne), Mpembele (68e Dodet), Masuy (50e Sciascia).

OUFFET: Lardau, Troussart, Dalla Costa, Bomersomme, Demarteau, Wiyalika (60e Desmaré), Dony, Marchal, Jansen (68e Moes), Merlina (73e G.Humblet), Q.Humblet.