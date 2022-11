Kevin Fernandez: « Le Top 10 était clairement à notre portée »

Et dimanche, la journée a également mal démarré. "Nous voulions faire un temps dans la spéciale de Bas-Oha puisqu’on la connaît bien tous les deux. Et dès le premier tournant, on crève, souffle le Villersois, qui a tout de même vu son jeune pilote réaliser de solides performances quand tout s’emboîtait bien. Oui, Thibaud a montré de belles choses malgré sa faible expérience. Quand on a eu de bonnes conditions, on a réalisé de très bonnes spéciales. "

De quoi laisser un goût amer à l’équipage, qui aurait pu rentrer dans le Top 10 à l’arrivée à Huy. "C’est clair, le bilan est un peu mitigé. Il y avait clairement besoin de faire beaucoup mieux. Ça laisse énormément de regrets, poursuit Kevin Fernandez. C’est dommage car le Top 10 était clairement à notre portée, c’est sûr et certain. "

Et si ce n’était que partie remise et qu’on voyait le duo rentrer dans ce fameux Top 10 l’an prochain ? "On s’entend bien avec Thibaud, cela se passe bien. Je ne vois donc pas pourquoi on changerait. Mais sur quelle monture ? La suite du programme est à définir avec Thibaud, son papa et les partenaires. En tout cas, on se plaît dans cette voiture, c’est un vrai bonheur cette Skoda. On a pris du plaisir, s’est bien amusé malgré nos petits pépins. " Et si ce n’était pas cela le plus important finalement ?