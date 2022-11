Dès lors, même si Royen, Njoumegni puis Danze se relayaient pour claquer 6 bombes dans le premier quart afin de limiter la casse (20-29), tout allait rapidement exploser. Sans Jaco, les Hutois n’arrivaient plus à trouver des solutions offensivement alors que, derrière, les paniers pleuvaient toujours. Avec un écart maximum de 35 unités, le match était clairement déjà joué à la pause (35-58) et le 2e acte était de la même veine. "Je retiendrai tout de même que face à un adversaire plus physique et talentueux, les joueurs ont continué à se battre, faisant jeu égal dans le dernier quart. Les jeunes ont montré de bonnes dispositions et ont reçu plus de temps de jeu. Maintenant, on a cette constance de voir le groupe baisser pavillon une fois que le jeu devient plus physique et c’est problématique si on ne trouve pas de solution", résumait un coach ne s’attendant évidemment pas à une première victoire ce samedi. Mais de là à encore encaisser 100 points…

QT: 20-29, 14-29 (34-58), 13-23 (47-81), 21-21.

HUY: Puddu 10, Bennardo 0, Chinet 4, Danze 11, Paeleman 8, Royen 11, Njoumegni 14, Maah 6, De Neve 4.