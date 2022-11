Huy accroché par Durbuy, lanterne rouge

En deuxième mi-temps, Durbuy se réveille quelque peu.

"On a fait preuve de suffisance", peste l’entraîneur hutois. Car ses joueurs vont finalement être rejoints en fin de match par une équipe de Durbuy, qui aura même l’occasion de repartir avec les trois points. "C’est notre plus mauvais match depuis le début de saison. Pour le même prix, on peut même être battu, explique Manu Papalino. On n’est jamais parvenu à concrétiser nos occasions, je suis fâché car il y avait la place pour faire beaucoup mieux."

Seul point positif, Huy enchaîne un neuvième match sans défaite. Seul point positif, Huy enchaîne un neuvième match sans défaite. "Cela démontre que notre équipe est bien en place mais ce genre de prestation ne doit plus arriver. Je ne peux même pas dire que mes gars ont pris de haut cette équipe de Durbuy. On a juste livré un mauvais match, avec pas mal de déchets techniques", résume le coach hutois, qui voit son équipe quelque peu rentrée dans le rang.

Arbitre: Maximilien Martinez-Anes

Buts: Eeke (0-1, 40e), Nkomb (1-1, 82e)

RFC HUY: Marly, Florent, Eeke, Loyaerts (69e Obaker), Kabombo, Papalino, Morana, De Castris (74e Abachri), Frantim (58e Czagiel), Boussard (46e Raia), Muaremi.